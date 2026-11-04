Poveste emoționantă în Argeș! Ultima dorință a unui pescar a fost respectată înainte de înmormântare.

Poveste emoționantă în Argeș: familia unui pescar i-a respectat ultima dorință. Cortegiul funerar s-a oprit la Lacul Stolnici înainte de înmormântare.
Un moment de profundă emoție a avut loc în județul Argeș, unde familia unui pescar a decis să îi îndeplinească ultima dorință înainte de a-l conduce pe ultimul drum. Florin Gălățeanu, cunoscut de prieteni sub porecla de „Chimistul”, a avut parte de un rămas-bun cu totul special: cortegiul funerar s-a oprit la Lacul Stolnici, locul în care bărbatul și-a petrecut numeroase momente fericite și de care era profund atașat.
Povestea a fost făcută publică de administratorii paginii „Lacul Stolnici”, printr-un mesaj emoționant dedicat pescarului care a iubit acest loc până în ultima clipă.
Ultima dorință a pescarului din Argeș: să mai ajungă o dată la Lacul Stolnici
Înainte de a muri, Florin Gălățeanu și-a exprimat o dorință specială: să mai ajungă o dată pe malul Lacului Stolnici, locul care ocupa un loc important în viața sa.
Familia a ales să îi respecte dorința, astfel că, în drumul spre cimitir, cortegiul funerar a făcut o oprire simbolică pe malul lacului.
A fost un ultim popas într-un loc în care bărbatul petrecuse nenumărate ore pescuind, bucurându-se de liniște și întâlnindu-se cu oameni care îi împărtășeau pasiunea.
Pentru cei care l-au cunoscut, gestul familiei a reprezentat un ultim omagiu adus unui om pentru care pescuitul însemna mult mai mult decât un simplu hobby.
Mesajul emoționant transmis de administratorii Lacului Stolnici
Vestea gestului făcut de familie a fost însoțită de un mesaj de condoleanțe publicat pe pagina dedicată Lacului Stolnici.
Administratorii au transmis câteva cuvinte în memoria celui cunoscut de prieteni drept „Chimistul”, subliniind legătura specială pe care acesta o avea cu locul în care a revenit pentru ultima dată.
„Un pescar fidel care și-a luat rămas bun de la Lacul Stolnici. Drum lin, Chimistule! Familia i-a respectat ultima dorință de a fi adus pe marginea lacului…”, au scris reprezentanții paginii.
Un ultim rămas-bun într-un loc plin de amintiri
Oprirea cortegiului funerar la Lacul Stolnici a fost un moment simbolic, dar cu o încărcătură emoțională puternică pentru cei prezenți.
Lacul nu a fost doar locul în care Florin Gălățeanu mergea să pescuiască, ci și un spațiu al prieteniei, al relaxării și al momentelor pe care le-a prețuit de-a lungul vieții.
Povestea sa a impresionat comunitatea pescarilor și pe cei care au aflat despre gestul familiei. Uneori, cele mai simple dorințe spun cel mai mult despre legătura unui om cu locurile pe care le-a iubit.
Pentru „Chimistul”, Lacul Stolnici a rămas locul unui ultim rămas-bun.