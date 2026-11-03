Tentativă de fraudă la examenul auto, în Argeș: un piteștean a fost prins cu o cameră ascunsă și o cască în ureche

Un piteștean de 29 de ani a încercat să fraudeze examenul auto cu o cască audio și o cameră ascunsă în haine. A fost prins la Serviciul Permise Argeș.
Tentativă de fraudă la examenul pentru obținerea permisului de conducere, la Serviciul Permise din Argeș. Un bărbat de 29 de ani, din Pitești, a fost prins în timp ce încerca să copieze la proba teoretică, folosind echipamente electronice ascunse în haine. Candidatul avea o cască audio în ureche și o cameră video cu ajutorul căreia intenționa să transmită imaginile către o persoană aflată în exterior, care să îi ofere răspunsurile corecte.
Potrivit informațiilor transmise de autorități, bărbatul se afla deja la a patra încercare de promovare a examenului auto. Tentativa de fraudare a fost descoperită de personalul Serviciului Permise, după ce examinatorii au observat comportamentul agitat al candidatului.
În urma verificărilor, au fost identificate dispozitivele electronice pe care acesta le avea asupra sa. Situația a fost sesizată poliției, pentru efectuarea cercetărilor.
Cazul a fost comentat și de subprefectul județului Argeș, Dragoș Predescu, care a apreciat vigilența angajaților de la Serviciul Permise.
Acesta a precizat că este a doua tentativă de fraudare a examenului auto înregistrată în ultimele trei săptămâni și a cerut personalului să acorde o atenție sporită verificărilor.
Oficialul a subliniat că obținerea permisului de conducere trebuie să reflecte cunoștințele reale ale candidatului, întrucât regulile de circulație și capacitatea de a conduce în siguranță sunt esențiale pentru prevenirea accidentelor.
„În trafic, nu merge cu copiatul”
Subprefectul le-a transmis viitorilor șoferi să se pregătească temeinic pentru examen și să nu încerce să obțină permisul prin metode frauduloase.
„O cască ascunsă nu ține loc de cunoștințe”, a transmis Dragoș Predescu, atrăgând atenția că, odată ajunși la volan, conducătorii auto sunt responsabili atât pentru propria siguranță, cât și pentru cea a celorlalți participanți la trafic.
Incidentul de la Serviciul Permise din Argeș readuce în atenție tentativele de fraudare a examenelor pentru obținerea permisului de conducere și importanța controalelor pentru identificarea candidaților care încearcă să evite testarea corectă a cunoștințelor.