Advertising
Social· 2 min citire
Bilanț IGSU: Viituri, inundații și trafic blocat pe DN1 în urma fenomenelor hidrometeorologice din 20 iulie 2026
Foto IGSU
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a prezentat bilanțul intervențiilor desfășurate în data de 20 iulie 2026, în intervalul orar 08:00 – 21:00, ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase care au afectat mai multe zone din țară.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 07:04Alertă la Tulcea, după atacuri cu drone în zona limitrofă din Ucraina. Au fost ridicate avioane de luptă
- 22:00Ce s-a întâmplat cu locuința lui Gheorghe Dincă, la șapte ani de la cazul Caracal. Locuința este abandonată și aproape de prăbușire
- 19:45Doliu în teatrul românesc. Actrița Dana Tapalagă, care s-a stins din viață la doar 57 de ani, va fi condusă marți pe ultimul drum
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News