Cum va fi vremea până la jumătatea lunii august. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni

Publicat 21 iul. 2026, 08:54 Sursă Realitatea.net

România va trece printr-o perioadă mai răcoroasă la finalul lunii iulie, însă temperaturile vor începe să crească odată cu apropierea lunii august. Prognoza pentru următoarele patru săptămâni arată că vremea va deveni mai caldă decât în mod obișnuit în prima jumătate a lunii august, mai ales în vestul și nord-vestul țării.

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