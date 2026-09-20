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CFR: Trenul internațional IRN 461 „România”, oprit pe podul Giurgiu-Ruse, din cauza unei probleme tehnice la locomotivă

Tren

Tren

Scris de Daniel Onescu Publicat: 20 sept. 2026, 16:38

Trenul internațional IRN 461 „România”, operat de CFR Călători pe teritoriul României, este oprit temporar pe podul feroviar Giurgiu-Ruse, în zona aflată pe teritoriul Bulgariei, ca urmare a unei probleme tehnice apărute la locomotivă, a anunțat, duminică, Compania Națională de Căi Ferate CFR SA.

Incidentul s-a produs duminică, 20 septembrie, după ce trenul internațional IRN 461 „România” a plecat din stația Giurgiu Nord la ora 13:27.

După trecerea frontierei, garnitura a fost oprită pe podul feroviar Giurgiu–Ruse, în sectorul aflat pe teritoriul Bulgariei, din cauza unei probleme tehnice apărute la locomotivă.

Potrivit informațiilor operative transmise de CFR S.A., este necesară intervenția unei echipe de mentenanță pentru verificarea și remedierea defecțiunii.

Intervenția se desfășoară pe partea bulgară a podului, iar trenul urmează să își reia parcursul după finalizarea verificărilor și remedierea problemei tehnice.

La acest moment, CFR nu a comunicat cât va dura intervenția și nici ce întârziere va acumula trenul.

De asemenea, în comunicatul transmis până acum nu sunt semnalate probleme privind siguranța pasagerilor.

CFR S.A. precizează că urmărește evoluția situației pe baza informațiilor operative primite de la partea bulgară și că va comunica noi date privind reluarea circulației.

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