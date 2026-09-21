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Actualitate· 1 min citire
Militar din Republica Moldova, prins băut la volan în timp ce căuta o dronă
Militar prins băut la volan / FOTO: Profimedia
Publicat21 sept. 2026, 12:17
Sursărealitatea.net
Un militar din Republica Moldova a fost depistat în stare de ebrietate la volanul unei mașini de serviciu, după ce autoturismul a fost implicat într-un accident produs în orașul Otaci, raionul Ocnița.
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