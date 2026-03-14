Horoscopul zilei de sâmbătă, 14 martie: primăvara bate la ușă

Primăvara a dat buzna peste zodii cu soare, chef de viață și un strop de haos simpatic. Unele semne zodiacale înfloresc, altele se ofilesc de lene, iar câteva deja se pregătesc să cucerească lumea… sau măcar frigiderul. Iată ce ți-au pregătit astrele în această zi de 14 martie, când natura renaște, iar tu încerci să-ți amintești unde ți-ai pus ochelarii de soare.

Berbec

Primăvara te lovește direct în baterii: ai energie cât pentru trei oameni și jumătate. Ai grijă doar să nu alergi pe toți în jurul tău ca pe niște oi rătăcite.

Taur

Azi simți nevoia să mănânci ceva bun. Și apoi încă ceva bun. Și poate încă ceva. E primăvară, metabolismul înțelege, nu te judecă.

Gemeni

Ai chef de vorbă mai mult ca de obicei, ceea ce e impresionant, pentru că deja vorbești mult. Azi chiar și florile din parc vor avea impresia că le ții un TED Talk.

Rac

Te lovește nostalgia de primăvară. Vrei liniște, pace și poate o plapumă, chiar dacă afară sunt 18 grade. E ok, e stilul tău.

Leu

Azi strălucești. La propriu. Soarele te iubește, lumina te urmărește, iar oamenii se întreabă dacă ai reflector personal. Nu nega, îți place.

Fecioară

Ai planuri mari pentru azi, dar universul are alte planuri: să te încurce. Acceptă haosul, măcar pentru o zi. Nu se întâmplă des.

Balanță

Te simți romantic, poetic și ușor dramatic. Primăvara îți activează modul „film franțuzesc”. Ai grijă doar să nu exagerezi cu monologurile.

Scorpion

Azi ești misterios, magnetic și puțin periculos. Ca o pisică neagră care traversează strada cu atitudine. Lumea te observă, chiar dacă nu recunoaște.

Săgetător

Ai chef de plecat. Unde? Nu contează. Important e să fie departe. Măcar până la magazinul din colț, dacă nu altceva.

Capricorn

Ești eficient, productiv și serios. Atât de serios încât primăvara însăși se simte intimidată. Mai lasă și tu câte un zâmbet, nu costă.

Vărsător

Azi ai idei. Multe. Unele bune, altele… foarte creative. Prietenii tăi nu știu dacă să te aplaude sau să te roage să te oprești. Continuă, ești în formă.

Pești

Ești sensibil, visător și gata să te îndrăgostești de orice: o floare, un nor, un câine, o melodie. Primăvara te prinde exact cum te știe: adorabil.