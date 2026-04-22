Război Orientul Mijlociu. Washingtonul strânge șurubul: sancțiuni și restricții simultane în Iran și Irak

Sursă: realitatea.net

Washingtonul a lansat o serie de măsuri simultane împotriva Iran și Irak prin blocarea fluxurilor financiare, înghețarea unor programe de cooperare militară și restricții asupra comerțului și fondurilor provenite din exporturile de petrol.

SUA blochează transferurile de dolari către Irak și îngheață cooperarea militară pentru a presa milițiile pro-Iran – The Wall Street Journal

Statele Unite au blocat transferurile de dolari către Irak și au înghețat programe de cooperare în domeniul securității cu armata irakiană, în contextul presiunilor exercitate asupra Bagdadului pentru a desființa milițiile susținute de Iran care operează în țară, relatează The Wall Street Journal, citând oficiali irakieni și americani.

Administrația președintelui american Donald Trump a oprit aceste livrări în cadrul unei campanii de presiune asupra Irakului, potrivit sursei citate.

Advertising

Oficiali ai Departamentului Trezoreriei SUA au blocat recent o livrare de aproape 500 de milioane de dolari în bancnote americane - provenite din vânzările de petrol ale Irakului - din conturi aflate la Rezerva Federală din New York, mai scrie publicația.

De asemenea, Washingtonul a informat Bagdadul că suspendă finanțarea unor programe de combatere a terorismului și de instruire militară, până când atacurile milițiilor vor înceta, iar autoritățile irakiene vor lua măsuri pentru desființarea grupărilor armate.

UPDATE 7:30 - Nouă ofensivă economică a SUA împotriva Iran: țintă porturile și exporturile de petrol

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a reiterat politica de presiune economică asupra Iran, afirmând că blocada asupra porturilor iraniene vizează direct principalele surse de venit ale regimului, prin limitarea comerțului maritim.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, oficialul american a declarat că instalațiile de stocare de pe Kharg Island - considerată un punct central al industriei petroliere iraniene - riscă să ajungă la capacitate maximă, ceea ce ar putea duce la oprirea unor sonde de petrol. Aproximativ 90% din exporturile de țiței ale Iranului tranzitează această zonă.

Scott Bessent a subliniat că fondurile iraniene vor rămâne înghețate, iar orice persoană sau navă implicată în facilitarea fluxurilor financiare către Iran se expune riscului de sancțiuni din partea Statelor Unite.