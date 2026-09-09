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Atenție, șoferi. Restricții majore de trafic pe drumurile naționale și autostrada A1
FOTO: Arhivă
Turul României la ciclism și lucrările de infrastructură provoacă blocaje rutiere temporare.
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