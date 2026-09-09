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Ce se întâmplă dacă nu ai RCA valabil în caz de accident auto
FOTO: Arhivă
BAAR poate despăgubi victimele, dar șoferul vinovat rămâne responsabil financiar
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