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Social· 2 min citire
Senat / Comisia de învățământ: Examenul suplimentar de admitere la liceu - eliminat
Examen admitere liceu
Publicat2 sept. 2026, 13:43
Sursărealitatea.net
Comisia pentru învățământ a Senatului a decis, miercuri, eliminarea prevederii privind examenul suplimentar de admitere la liceu, proiectul adoptat în acest sens urmând să intre în dezbaterea plenului, care este for decizional.
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