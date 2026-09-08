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Lavrov, mesaj despre Ucraina și NATO după discuțiile cu emisarii lui Trump

Serghei Lavrov

Serghei Lavrov

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 sept. 2026, 16:14

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, susține că Donald Trump a considerat închisă problema aderării Ucrainei la NATO, iar Washingtonul pornește de la această poziție în negocierile cu Moscova.

Serghei Lavrov a declarat că Rusia este dispusă să continue dialogul cu Statele Unite, despre care spune că țin cont de ceea ce Moscova numește „realitățile de pe teren”.

În ceea ce privește aderarea Ucrainei la NATO, șeful diplomației ruse a afirmat că Donald Trump a transmis că subiectul nu mai trebuie redeschis.

„În primul rând, Trump a spus că oamenii ar trebui să uite de atragerea Ucrainei în NATO (…) Că este o problemă închisă şi nu este nevoie să o redeschidem”, a spus Lavrov.

Ce spune Rusia despre negocieri

Lavrov a susținut că Steve Witkoff și Jared Kushner cunosc aceste poziții și încearcă să contribuie la găsirea unei soluții pentru încheierea războiului.

„Emisarii Casei Albe recunosc aceste puncte fundamentale și încearcă să joace un rol constructiv. Cred că acest lucru merită sprijin”, a declarat ministrul rus.

Totodată, Lavrov a respins drept „speculații” afirmațiile lui Volodimir Zelenski potrivit cărora partea americană ar fi propus măsuri pentru reducerea intensității luptelor înaintea și în timpul iernii.

Declarațiile lui Lavrov vin în condițiile în care NATO menține oficial că Ucraina are un parcurs către aderarea la Alianță. La summitul de la Washington din 2024, statele membre au reafirmat sprijinul pentru acest parcurs și au precizat că o invitație poate fi oferită atunci când aliații ajung la un acord și sunt îndeplinite condițiile necesare.

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