Zeci de copii au fost diagnosticați cu hepatita A. E alertă în mai multe județe din țară

Autoritățile din mai multe județe ale țării sunt în alertă din cauza focarelor de hepatită A, care afectează tot mai mulți copii. La Arad, spitalele sunt supraaglomerate, iar unii pacienți sunt nevoiți să împartă același pat. Situația este îngrijorătoare și în Constanța, unde sunt monitorizate 26 de focare active, cu peste 140 de îmbolnăviri, în timp ce în Satu Mare au fost raportate zeci de cazuri. Medicii avertizează că numărul infectărilor ar putea crește în perioada următoare.
Medicii avertizează că numărul cazurilor ar putea crește
În județul Arad au fost identificate trei focare de hepatită A, în urma cărora s-au îmbolnăvit 58 de copii, cu vârste cuprinse între 2 și 17 ani. Numărul mare de internări pune presiune pe unitățile medicale, unde unii pacienți au ajuns să împartă același pat.
Situația este îngrijorătoare și în județul Constanța, unde Direcția de Sănătate Publică monitorizează 26 de focare active, cu un total de 142 de cazuri. Numărul îmbolnăvirilor a crescut de la o săptămână la alta.
Și în Satu Mare au fost raportate noi îmbolnăviri. Potrivit Direcției de Sănătate Publică, numai în luna septembrie au fost înregistrate 37 de cazuri.
Autoritățile sanitare au declanșat anchete epidemiologice și au organizat acțiuni de vaccinare pentru a limita răspândirea virusului.
Specialiștii atrag atenția că focarele ar putea continua să se extindă în perioada următoare. Managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, dr. Claudia Cambrea, explică faptul că hepatita A este cunoscută drept boala mâinilor murdare și se transmite în principal din cauza igienei necorespunzătoare.
Medicul atrage atenția că lipsa vaccinării favorizează apariția periodică a focarelor, deoarece, la intervale de 8-10 ani, se acumulează un număr suficient de persoane receptive la virus.
Hepatita A poate provoca forme grave la adulți
Deși cei mai mulți pacienți se vindecă, medicii avertizează că hepatita A poate avea și forme severe, în special în cazul adulților. Aceștia pot dezvolta manifestări mai grave decât copiii, mai ales dacă suferă și de alte afecțiuni. În unele situații pot apărea recăderi sau complicații serioase, inclusiv insuficiență hepatică.
Hepatita A este o infecție virală care afectează ficatul și se transmite în principal prin contact cu mâini murdare, apă sau alimente contaminate.
Printre simptome se numără febra, greața, durerile abdominale, oboseala și îngălbenirea pielii sau a albului ochilor.
Pentru prevenirea îmbolnăvirii, medicii recomandă respectarea regulilor de igienă, spălarea corectă a mâinilor, consumul de apă potabilă și vaccinarea împotriva hepatitei A.