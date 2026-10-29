Spitalul Mioveni angajează 75 de asistenți medicali. Ce posturi sunt disponibile
Angajări la Spitalul Mioveni
Spitalul Mioveni scoate la concurs 75 de posturi de asistent medical. Vezi ce specializări sunt disponibile și când se depun dosarele de angajare.
Vești pentru persoanele care își caută un loc de muncă în sistemul medical! Spitalul Orășenesc Mioveni organizează un concurs pentru ocuparea a 75 de posturi de asistent medical, pe perioadă nedeterminată. Sunt disponibile locuri în mai multe secții și compartimente, inclusiv la Urgențe, ATI, Bloc Operator și Radiologie.
Spitalul Mioveni scoate la concurs 75 de posturi
Spitalul Orășenesc Mioveni, din județul Argeș, a anunțat organizarea unui concurs de angajare pentru 75 de posturi de asistent medical. Locurile sunt disponibile cu normă întreagă, iar contractele de muncă sunt pe perioadă nedeterminată.
Oferta de angajare se adresează candidaților cu pregătire în domeniul asistenței medicale, atât absolvenților de studii postliceale, cât și celor cu studii superioare, în funcție de cerințele fiecărui post.
Sunt incluse și posturi de asistent medical debutant, pentru care condițiile privind vechimea trebuie verificate în anunțul oficial.
Ce posturi sunt disponibile la Spitalul Mioveni
Cele 75 de locuri sunt distribuite în mai multe secții și compartimente ale unității medicale. Printre acestea se numără:
Medicină Internă – 7 posturi;
Chirurgie Generală – 8 posturi;
Urologie – 7 posturi;
Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) – 8 posturi;
Bloc Operator – 10 posturi;
Pediatrie – 2 posturi;
Neonatologie – 2 posturi;
Compartimentul Primiri Urgențe – 3 posturi;
Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală – 6 posturi.
Lista cuprinde și posturi în Gastroenterologie, Chirurgie Vasculară, Ortopedie și Traumatologie, sterilizare, laboratoare medicale și cabinete de specialitate.
Numărul de locuri și nivelul de studii solicitat diferă în funcție de funcția scoasă la concurs. Candidații trebuie să consulte anunțul oficial pentru a identifica postul corespunzător calificării lor.
Când se depun dosarele pentru angajare
Potrivit anunțului de concurs, dosarele de înscriere se depun în perioada 30 octombrie – 12 noiembrie 2026, de luni până vineri, între orele 08:00 și 14:00.
Dosarele se înregistrează la Biroul RUNOS al Spitalului Orășenesc Mioveni, situat pe Bulevardul Dacia nr. 131 A.
Calendarul concursului prevede următoarele etape:
12 noiembrie 2026, ora 14:00 – termenul-limită pentru depunerea dosarelor;
16 noiembrie 2026 – selecția dosarelor;
22 noiembrie 2026 – proba scrisă;
2–3 decembrie 2026 – interviul;
9 decembrie 2026 – afișarea rezultatelor finale.
Calendarul poate suferi modificări, motiv pentru care candidații sunt sfătuiți să urmărească anunțurile publicate de unitatea medicală.
Ce condiții trebuie să îndeplinească persoanele interesate
Cerințele de participare diferă în funcție de specialitate, nivelul studiilor și postul vizat. Candidații trebuie să prezinte documentele solicitate în anunțul oficial și să îndeplinească atât condițiile generale de angajare, cât și cerințele specifice funcției.
Procedura de concurs include selecția dosarelor, proba scrisă și interviul. Pentru promovarea probelor se aplică pragurile de punctaj prevăzute în metodologia concursului.
Informațiile complete despre bibliografie, documentele necesare și condițiile de participare pot fi consultate pe site-ul oficial al Spitalului Orășenesc Mioveni și pe portalul Posturi.gov.ro.
Persoanele interesate pot solicita informații suplimentare la numărul de telefon 0730 013 970.
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