Ministerul Sănătății: Măsuri pentru protejarea sănătății în zonele afectate de inundații

Ministerul Sănătății a solicitat direcțiilor de sănătate publică (DSP) să ia toate măsurile necesare pentru protejarea sănătății populației din zonele afectate de inundații, în colaborare cu autoritățile locale și inspectoratele pentru situații de urgență. Instituția anunță că monitorizează permanent evoluția situației și este pregătită să intervină oriunde este nevoie.
Direcțiile de sănătate publică intensifică măsurile de prevenție
Potrivit Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică vor asigura supravegherea epidemiologică în zonele afectate și vor monitoriza calitatea apei potabile, inclusiv prin dezinfecția fântânilor contaminate.
De asemenea, autoritățile sanitare vor garanta accesul populației la asistență medicală, medicamente, materiale sanitare și vaccinuri, acolo unde situația o impune. Totodată, resursele medicale vor fi suplimentate în funcție de necesități.
Cseke Attila: „Prevenția și intervenția rapidă sunt esențiale”
Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a subliniat importanța intervenției rapide pentru limitarea riscurilor de sănătate publică generate de inundații.
„În astfel de situații, prevenția și intervenția rapidă sunt esențiale. Prioritatea noastră este ca fiecare persoană afectată să beneficieze de asistența medicală de care are nevoie și să prevenim apariția îmbolnăvirilor”, a declarat ministrul.
Recomandările autorităților pentru populație
Ministerul Sănătății le recomandă persoanelor din zonele afectate să respecte o serie de măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirilor:
să consume doar apă îmbuteliată sau apă fiartă și răcită;
să nu utilizeze apa din fântâni până la confirmarea potabilității;
să consume alimente ambalate sau preparate termic;
să respecte regulile de igienă și să evite contactul cu animalele moarte;
să solicite asistență medicală în cazul apariției unor simptome precum febră, diaree sau vărsături.
Autoritățile atrag atenția că apa contaminată nu trebuie folosită pentru spălatul vaselor, igiena orală, prepararea hranei pentru bebeluși sau producerea cuburilor de gheață.
În situațiile în care fierberea apei nu este posibilă, Ministerul recomandă dezinfecția chimică a apei contaminate, folosind produse pe bază de clor, metodă eficientă pentru eliminarea bacteriilor și a majorității virusurilor.
Ministerul Sănătății monitorizează permanent situația
Reprezentanții Ministerului Sănătății precizează că instituția urmărește în permanență evoluția situației din zonele afectate de inundații și este pregătită să mobilizeze resurse suplimentare pentru protejarea sănătății populației, în funcție de necesitățile din teren.