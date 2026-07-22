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Actualitate· 2 min citire
Trafic record pe aeroporturile din București: peste 8,4 milioane de pasageri
Aeroport
Publicat22 iul. 2026, 09:30
SursăRealitatea.net
Aeroporturile din Capitală au înregistrat un număr record de pasageri în prima jumătate a anului, depășind 8,45 de milioane de persoane care au tranzitat porțile de îmbarcare.
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