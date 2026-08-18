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Politica· 1 min citire
USR-iștii, activați să îl preseze pe președintele Nicușor Dan să nu promulge legea care îl lasă pe Dominic Fritz fără mandat
Nicușor Dan
Publicat18 aug. 2026, 11:05
SursăRealitatea PLUS
Începe lupta pentru șefia USR după decizia CCR! Dominic Fritz își pierde mandatul de primar al Timișoarei, chiar și în ciuda presiunilor făcute. În plus, nici nu va mai putea candida la următoarele alegeri și riscă să își piardă și funcția din fruntea partidului. Mai trebuie doar ca legea să fie pusă în acord cu decizia de ieri a CCR, iar apoi să fie promulgată. Imediat după decizia CCR, liderii partidului au acuzat influența PSD asupra magistraților, conform Realitatea PLUS.
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