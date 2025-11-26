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Politica· 1 min citire
Sondaj de ultimă pentru oră pentru Primăria Capitalei: cum vor să răstoarne clasamentul? De ce se tem partidele puterii?
Sondaj de ultimă pentru oră pentru Primăria Capitalei: cum vor să răstoarne clasamentul? De ce se tem partidele puterii?
Un sondaj de ultimă oră realizat de AtlasIntel indică o schimbare importantă în cursa pentru Primăria Capitalei. Rezultatele cercetării sociologice arată o competiție extrem de strânsă între principalii candidați, diferențele fiind de doar câteva zecimi de procent. În acest context, partidele aflate la putere încep să manifeste tot mai multă îngrijorare, în special în privința ascensiunii candidatei independente Anca Alexandrescu.
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