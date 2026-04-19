PSD decide viitorul guvernării. Sorin Grindeanu anunță referendum intern și trei scenarii critice pentru Coaliție

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a anunțat finalizarea procesului de consultare în teritoriu și organizarea unui referendum intern care va decide soarta guvernării. Liderul social-democrat avertizează că 80% dintre români consideră că țara merge într-o direcție greșită și prezintă cele trei variante aflate pe masa partidului, inclusiv trecerea în opoziție.

Radiografia unei guvernări în impas

După o lună de consultări intense cu liderii locali și miniștrii social-democrați, conducerea PSD se pregătește să oficializeze o decizie care ar putea schimba configurația politică a României. Sorin Grindeanu a subliniat că evaluarea guvernării a fost necesară în contextul în care indicatorii economici arată o degradare constantă a nivelului de trai. Potrivit liderului PSD, sentimentul de nemulțumire este generalizat în rândul populației, ceea ce impune o reacție rapidă din partea celui mai mare partid al coaliției.

Cele trei scenarii pentru viitorul politic

În cadrul întâlnirilor regionale, președintele PSD le-a prezentat colegilor trei direcții posibile. Prima variantă, menținerea actualului status-quo, pare să nu aibă susținere în interiorul partidului, fiind agreată de o minoritate neglijabilă. Celelalte două opțiuni vizează fie o resetare profundă a parteneriatului pro-european, cu reguli și priorități noi, fie retragerea totală din Executiv și trecerea în opoziție. Grindeanu a punctat că PSD deține o pondere de 40% în coaliție și are responsabilitatea de a schimba cursul evenimentelor dacă politicile actuale eșuează.