PENSIA DE 3.000 DE LEI, SUB LUPĂ
17 aug. 2025, 11:11
Articol scris de Scris de Realitatea de Arges
Câți bani pierd seniorii prin impozit, CASS și lipsa indexării
Senatoarea AUR, Dorina Barcari, a explicat câți bani pierd seniorii din cauza impozitului pe venit, a CASS si a neindexării cu rata inflatiei la o pensie de trei mii de lei.
"Indexarea ar fi fost cam de 12% și asta ar însemna 420 de lei pe lună, care pe an înseamnă 5.040 de lei. Deci, mai mult decât on pensie medie, cam dublu pierde fiecare român care are cam 3.500 de lei.
Se introduce și CASS-ul 10%. Asta mai înseamnă încă 50 de lei. Per totatl, 470 de lei pe lună, iar pe an 5.640 de lei.
Și impozitul care există deja de 10% cu 50 de lei pe lună. Asta însemană o scădere a celor care au 3.500 de lei cu 5.20 de lei. Deci acești oameni cu 3.500 nu mai iau nici 3000 de lei în mână iar pe an pierd 6.240 de lei", a declarat Dorina Barcari la Realitatea PLUS.
