Anca Alexandrescu: Contestatarii lui Bolojan din PNL n-au forța să-l înlăture. Miza lui este Cotroceniu

Publicat 4 nov. 2026, 15:11 Sursă realitatea.net

Jurnalista Anca Alexandrescu nu crede că gruparea contestatară din PNL va avea forța să-l înlăture pe Ilie Bolojan, chiar dacă premierul traversează o perioadă dificilă din punct de vedere politic. Pe de altă parte, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” este de părere că adevărata miză a liderului liberal nu este șefia partidului, ci o candidatură la alegerile prezidențiale din 2030.

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