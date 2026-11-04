Ana Maria Păcuraru a stat de vorbă cu David Tafuri, fost consilier de campanie pe politica externă al lui Obama

Ana Maria Păcuraru a stat de vorbă cu David Tafuri, specialist în drept internațional și fost consilier de campanie pe politică externă al lui Barack Obama, despre rezultatele alegerilor din Statele Unite și ce ar putea însemna acestea pentru Ucraina. În cadrul discuției, Tafuri a explicat că democrații vor încerca să pună mai multă presiune asupra președintelui Donald Trump pentru reluarea ajutorului militar și financiar acordat Kievului. Cu toate acestea, liderul de la Casa Albă ar putea refuza unele dintre măsurile cerute de Congres.
David Tafuri: Democrații vor pune presiune pe Trump pentru a ajuta Ucraina
În discuția cu Ana Maria Păcuraru, fostul consilier al lui Barack Obama a explicat că un Congres controlat de democrați ar putea schimba modul în care Statele Unite sprijină Ucraina. Potrivit acestuia, democrații vor încerca să readucă în discuție ajutorul financiar și livrările de armament, reduse considerabil în timpul mandatului lui Donald Trump. Totuși, Tafuri a atras atenția că schimbarea controlului asupra Congresului american nu înseamnă automat că Ucraina va primi tot sprijinul solicitat.
În general, va exista mai multă presiune asupra președintelui Trump pentru a restabili o parte din sprijinul acordat anterior Ucrainei. Țineți minte că președintele Trump oferea ajutor financiar și arme către Ucraina. Acest ajutor a fost redus aproape la zero în mandatul președintelui Trump. Cred că Congresul va încerca să readucă în discuție o parte din acel ajutor și din acea susținere. Președintele Trump poate alege să nu ofere bani sau arme Ucrainei, chiar dacă Congresul îi cere acest lucru.
a declarat David Tafuri, specialist în drept internațional.
Tafuri a explicat că tensiunile dintre Congres și Casa Albă ar putea apărea și în privința sancțiunilor împotriva Rusiei. Democrații pot încerca să adopte legi pentru introducerea unor noi sancțiuni, însă președintele american ar putea refuza să le pună în aplicare. În aceste condiții, fostul consilier al lui Obama consideră că Ucraina ar putea primi mai mult ajutor decât până acum, dar nu atât de mult pe cât și-ar dori liderii democrați.
Ce spune fostul consilier al lui Obama despre încheierea războiului din Ucraina
Ana Maria Păcuraru l-a întrebat pe David Tafuri și despre șansele unui acord de pace între Rusia și Ucraina, pornind de la încetarea locală a focului din zona Oleshky, negociată din motive umanitare. Specialistul consideră că o astfel de înțelegere nu reprezintă un progres suficient pentru încheierea războiului, deoarece părțile implicate nu au făcut compromisuri. Potrivit acestuia, Rusia își menține cererile formulate încă de la începutul conflictului.
Sincer, nu este foarte semnificativă. Suntem foarte departe de a avea cu adevărat o încetare a focului. Motivul este că, până acum, nu s-a făcut niciun compromis, nicio concesie. Solicitările Rusiei față de Ucraina sunt aceleași ca până acum, aceleași ca la începutul acestui atac.
a mai explicat David Tafuri.
Fostul consilier al lui Obama consideră că Donald Trump a înțeles că singura modalitate prin care îl poate determina pe Vladimir Putin să accepte compromisuri este creșterea presiunii militare și economice asupra Rusiei. Tafuri a amintit că președintele american promisese o încetare rapidă a focului după revenirea la Casa Albă, însă războiul continuă, iar un acord între cele două părți rămâne departe de a fi încheiat.
Cine decide dacă Statele Unite trimit sisteme Patriot în Ucraina
În cadrul discuției a fost abordată și problema livrărilor de armament american către Ucraina, în special a sistemelor Patriot. David Tafuri a explicat că decizia privind trimiterea acestor arme se află în mâinile președintelui american. Chiar dacă democrații ajung să controleze Congresul, aceștia nu îl pot obliga automat pe Donald Trump să trimită echipamentele militare solicitate de Kiev.
Totuși, potrivit specialistului, o conducere democrată a Senatului ar putea organiza audieri la care să fie chemați oficiali ai administrației Trump, pentru a explica de ce nu sunt trimise armele cerute de Congres. De asemenea, parlamentarii ar putea exercita presiuni pentru folosirea fondurilor deja aprobate. David Tafuri a subliniat însă că președintele Statelor Unite păstrează o putere considerabilă în privința politicii externe, inclusiv atunci când este vorba despre sprijinul militar acordat Ucrainei.