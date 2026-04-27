George Simion, anunțul politic al momentului : Decizia AUR este de a da jos guvernul Bolojan. Moțiunea poate fi depusă chiar mâine - VIDEO

George Simion, liderul AUR, anunță strângerea semnăturilor necesare pentru depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Demersul vizează demiterea Executivului și blocarea vânzării activelor strategice ale României.

PRINCIPALELE DECLARAȚII

Nu se poate așa ceva, mergem repede spre faliment. Decizia este de a da jos guvernul Bolojan. În acest sens, vom iniția, alături de celelalte partide care semnează moțiunea de cenzură, și aici mă refer la toate formațiunile și la toți cei interesați. În momentul în care vom avea strânse 233 de semnături, moțiunea de cenzură va fi depusă și, dacă norocul merge și noi suntem stabili, pe data de 5 mai vom avea un vot pentru demiterea guvernului Bolojan, guvern care, evident, nu mai are susținere parlamentară și de mult nu mai are susținere populară.

Argumentele prezentate

Am avut dreptate. Am spus foarte bine că în perioada electorală se spune clar cine susține politicile, cine susține guvernarea și care este strategia. Voi v-am spus vouă, românilor, care este strategia, v-am spus că vor pierde bani, v-am spus că acel SES va fi de la români, după aceea vor urmări PNL-ul și v-am spus că vor aduce bani ca să susțină sărăcia în România și vor aduce iarăși miliarde de euro. Deja, chiar în acest moment în care vrem să facem acest anunț, este pentru a obține mai mult decât v-am promis, din vânzarea la un preț mult mai mic decât cel meritat al zilei de vot. Putem pune această moțiune și pentru a opri vânzarea activelor strategice ale României.

Apel către români

Bolojan și cei din PNL și USR și parlamentarii toți, în urma unui vot, au datoria să asculte vocea celor care i-au votat. Nu pentru că le zice George Simion sau nivelul de partid, ci pentru că o cer românii. Este timpul să ascultăm vocea cetățenilor, vocea românilor, vocea celor care ne-au trimis în Parlament, să vedem dacă domnul Bolojan, de exemplu, îmi spune dumneavoastră că nu am zis așa ceva.