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Economie· 1 min citire
Colaps în sistemul de pensii? Georgeta Zărvescu: „Nu mai avem nicio speranță. Politicienii își bat joc de popor”
Publicat11 iul. 2026, 16:34
Actualizat11 iul. 2026, 16:37
SursăRealitatea PLUS
Colaps uriaș în sistemul de pensii. Potrivit ultimelor statistici, pensionarii vor depăși numărul salariaților. Reprezentantul pensionarilor din Olt, Georgeta Zărvescu, a transmis, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, că pensionarii nu mai au nicio speranță. Aceasta a lansat un atac fără precedent la actuala clasă politică despre care a spus: „Actualii politicieni sunt iresponsabili. Își bat joc de acest popor”.
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