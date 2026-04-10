În plină criză economică, România riscă să fie penalizată cu 4 miliarde de euro. Bani europeni pierduți din cauza Guvernului

România riscă să fie penalizată cu 4 miliarde de euro! Totul vine pentru nerespectarea termenelor pentru reformele la care s-a angajat România prin PNRR.

România ar putea fi penalizată dur, având în vedere că nu s-au respectat anumite proiecte asumate din Proiectul Național de Redresare și Reziliență. Suma de 4 miliarde de euro din PNRR ar putea fi pierdută din țara noastră, bani care ar trebui să fie distribuiți pentru proiecte și investiții.

A fost deja discutată această situație în ultima ședință de guvern din această săptămână, iar asupra acestor proiecte restante sunt vizați atât Ministerul Energiei cât și Ministerul Mediului.

În același timp, pentru redresarea acestei situații , având în vedere că există un termen limită până la care ar trebui să avem îndeplinite toate aceste proiecte și programe cât și reforme asumate de către guvernul condus de Ilie Bolojan, Dragoș Pâslaru a declarat că va fi un calendar specific etapizat din două în două săptămâni, cu ținte clare, pentru implementarea tuturor acestor reforme.

O reformă a pensiilor speciale a provocat un adevărat blocaj în sistemul judiciar cât și alte pachete de măsuri fiscale care nu au redresat economia sau situația socială, ba din contră au adus România în recesiune tehnică, iar predicțiile specialiștor nu sunt tocmai optimiste având în vedere situația economică gravă, dar și politică din țara noastră.