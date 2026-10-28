Autostrada Sibiu-Pitești: Lotul 4 deschis în noiembrie, loturile 2 și 3 blocate de acordul de mediu

Publicat 28 oct. 2026, 11:35 Actualizat 28 oct. 2026, 11:36 Sursă capital

Lotul 4 al autostrăzii Sibiu-Pitești va fi deschis circulației în noiembrie, iar lucrările pe loturile 2 și 3 se desfășoară la 45% din capacitate din cauza blocajului acordului de mediu revizuit.

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