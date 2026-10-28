Autostrada Sibiu-Pitești: Lotul 4 deschis în noiembrie, loturile 2 și 3 blocate de acordul de mediu

Lotul 4 al autostrăzii Sibiu-Pitești va fi deschis circulației în noiembrie, iar lucrările pe loturile 2 și 3 se desfășoară la 45% din capacitate din cauza blocajului acordului de mediu revizuit.
Ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, a anunțat că lotul 4 al autostrăzii A1 Sibiu-Pitești va fi pus în funcțiune luna viitoare. Stadiul fizic de execuție al acestui tronson, care leagă Curtea de Argeș de Ticveni și are o lungime de aproximativ 10 kilometri, a ajuns la 99,22%.
Constructorul verifică în prezent sistemele de siguranță înainte de deschiderea traficului. Popa a inspectat și tunelul Momaia, cu o lungime de 1,35 kilometri, unde sunt instalate aproximativ 2.500 de echipamente de siguranță, inclusiv camere și senzori.
Pe loturile 2 și 3, care asigură legătura dintre Ticveni și Boița, lucrările avansează la aproximativ 45% din capacitatea șantierelor. Ministrul a explicat că această situație este cauzată de blocajul privind acordul de mediu revizuit.
Ștefan Ovidiu Popa a stabilit o întâlnire pentru miercuri, 28 octombrie 2026, la Ministerul Transporturilor, cu ministrul Mediului, Natalia Intotero. La discuții vor participa și echipele tehnice ale celor două instituții, care urmează să stabilească măsurile necesare pentru soluționarea blocajului.
În alt context, ministrul a anunțat încheierea contractului de execuție pentru remedierea alunecării de teren de la Călimănești, pe varianta ocolitoare a orașului. A fost emis ordinul de începere a proiectării și execuției lucrărilor.
Proiectul are o durată estimată de 24 de luni, având în vedere complexitatea intervenției, care presupune realizarea unor stâlpi forați. Primele trei luni vor fi dedicate pregătirii documentației, iar următoarele 21 de luni execuției propriu-zise.