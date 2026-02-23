Wałęsa lansează un avertisment: jocul lui Trump cu Putin ar putea fi extrem de periculos

Fostul președinte polonez și laureat al Premiului Nobel pentru Pace, Lech Wałęsa, consideră că președintele american Donald Trump poate fi perceput fie ca un trădător al intereselor occidentale, fie ca un politician extrem de abil, care urmărește să prevină un conflict nuclear.

Într-un interviu acordat agenției AFP, Wałęsa a declarat că atitudinea conciliantă a lui Trump față de liderul rus Vladimir Putin ridică numeroase semne de întrebare în rândul susținătorilor Ucrainei.

„În aparență, el pare astăzi un lacheu al Rusiei, un trădător pur și simplu. Este una dintre interpretări”, a spus fostul lider de la Varșovia, cofondator al mișcării Solidarność.

Totuși, Wałęsa nu exclude posibilitatea ca Trump să joace o strategie mult mai complexă. Potrivit acestuia, președintele american ar putea încerca să evite escaladarea conflictului, temându-se că o confruntare directă cu Moscova ar putea duce la folosirea armelor nucleare.

„Este posibil să fie un lider extrem de inteligent, care știe că, dacă Statele Unite se alătură complet taberei anti-Putin, acesta nu va mai avea alternativă și ar putea recurge la arma atomică”, a explicat Wałęsa.

Fostul președinte polonez consideră că Vladimir Putin este imprevizibil și periculos, motiv pentru care abordarea „prietenoasă” a lui Trump ar putea face parte dintr-un joc strategic menit să reducă riscurile majore.

„Este un joc foarte viclean și foarte inteligent: nu-l împingeți pe Putin spre folosirea armelor nucleare, mai bine jucați rolul de prieten”, a afirmat acesta.

În opinia sa, această tactică îi permite lui Trump să câștige timp și să determine Europa să-și consolideze propriile mecanisme de apărare, fără implicarea directă a Statelor Unite.

„Dacă America intră direct în joc, există riscul unui război nuclear”, a avertizat Wałęsa, subliniind că Europa trebuie să fie pregătită să se organizeze independent.

În concluzie, fostul lider polonez spune că există două interpretări majore ale comportamentului lui Trump: trădare sau strategie de mare finețe.

„Trădător sau extrem de inteligent. Deocamdată, nu știu care dintre ele i se potrivește”, a rezumat Lech Wałęsa.