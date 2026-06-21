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Vântul puternic a făcut prăpăd în județul Bihor. Mai mulți copaci au fost doborâți pe carosabil
Copaci doborâți
Vântul puternic a făcut prăpăd duminică după-amiază în județul Bihor, unde mai mulți copaci au fost doborâți și au ajuns pe carosabil, blocând circulația pe mai multe străzi din municipiul Oradea și din zonele apropiate. Pompierii au intervenit pentru îndepărtarea arborilor căzuți și pentru eliberarea drumurilor, astfel încât traficul să poată fi reluat în condiții de siguranță. Până în acest moment nu au fost raportate victime.
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