Sanatate· 1 min citire

Continuă greva în Sănătate. 500 de spitale asigură doar urgențele

Grevă Sănătate

Grevă Sănătate

Scris deStoica Marian
Publicat30 iul. 2026, 07:51
Sursărealitatea.net

Este a treia zi de grevă generală, iar blocajul ar putea dura câteva săptămâni. În aproape 500 de spitale activitatea este asigurată de o treime din personal. Angajații din sănătate susțin că reprezentanții Guvernului sunt rupți de realitate, iar noua lege a salarizării ar aduce scăderi de venituri și un exod al personalului medical spre mediul privat sau în străinătate.

Personalul medical este copleșit - deficit uriaș de personal, un volum tot mai mare de muncă, sute de prezentări într-o gardă și patologii din ce în ce mai grave.

Un semnal a venit și de la Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă: deficitul de personal este uriaș, iar legea trebuie modificată, coeficienții trebuie să crească, iar statul să garanteze un spor de cel puțin 40% pentru personalul din ATI, iar plafonul pentru sistem să urce la 30%.

Este scandal și pe tema posturilor deblocate de Executiv. Guvernul a aprobat un memorandum cu 1.000 de posturi, față de cele cerute de Ministerul Sănătății, iar distribuția lor este considerată incorectă.

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