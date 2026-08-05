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Ursula von der Leyen, mesaj dur după atacul Rusiei asupra Kievului: „Moscova trebuie să plătească”

Ursula von der Leyer, Volodomir Zelenski

Ursula von der Leyer, Volodomir Zelenski

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 aug. 2026, 14:49

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a condamnat ferm atacul lansat de Rusia asupra regiunii Kiev, pe care l-a descris drept o serie de „atrocități oribile”, și a transmis că Moscova trebuie să suporte consecințele pentru distrugerile provocate în Ucraina.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, șefa Executivului european a anunțat că Uniunea Europeană va pune la dispoziția Kievului încă 1,4 miliarde de euro, bani proveniți din profiturile generate de activele rusești înghețate în statele membre.

Potrivit Ursulei von der Leyen, noul sprijin financiar are rolul de a consolida capacitatea Ucrainei de a face față invaziei ruse și de a susține eforturile de apărare ale țării.

„Rusia trebuie să plătească pentru distrugerile pe care le-a provocat”, a transmis președinta Comisiei Europene, subliniind că fondurile vor contribui la sprijinirea rezistenței Ucrainei în fața războiului declanșat de Moscova.

Anunțul vine după un nou atac asupra regiunii Kiev, care a provocat victime și distrugeri, amplificând tensiunile dintre Rusia și Occident.

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