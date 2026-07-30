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Fermierii ies în stradă, astăzi, în fața Guvernului!

Protest fermieri

Protest fermieri

Scris deStoica Marian
Publicat30 iul. 2026, 07:54
Sursărealitatea.net

Agricultorii îi acuză pe guvernanți că îi aduc în sapă de lemn.

Cinci mii de fermieri din toată țara se adună astăzi în stradă în fața ANSVSA. Aceștia îl acuză pe președintele instituției că nu a trimis documentele către Comisia Europeană, iar din această cauză exporturile de animale vii către țările arabe au fost blocate.

Prima parte a acțiunii are loc în fața sediului ANSVSA, între orele 10:00 și 13:00, unde sunt așteptați aproximativ 1.500 de participanți.

Ulterior, fermierii pornesc în marș spre Piața Victoriei, unde protestul continuă până la ora 17:00, cu peste 5.000 de participanți adunați în fața clădirii Guvernului.

Sectorul ovin traversează „cea mai gravă criză din ultimele decenii”, spun organizațiile de profil. Exporturile de ovine au fost blocate, mii de ferme sunt în pragul falimentului, iar pierderile sunt evaluate la peste 128 de milioane de euro.

Fermierii sunt de părere că președintele ANSVSA este de vină că nu a localizat focarul de pesta micilor rumegătoare în România. Milioane de miei trebuiau să ajungă în perioada asta către Algeria, Indonezia, Maroc și Iordania, însă animalele sunt izolate pe stoc.

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