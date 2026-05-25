Demeter András István și-a dat demisia din funcția de ministru al Culturii, după ce, în spațiul public, a apărut o înregistrare în care este surprins în timp ce înjură interesul național al României.





La scurt timp după apariția înregistrării în care aduce injurii la adresa interesului național al României, Demeter András István a acuzat interese ascunse și a dat vina pe inteligența artificială, subliniind faptul că cineva dorește să îl discrediteze. Mai mult, el a subliniat că dacă se va dovedi că înregistrarea este veridică se va retrage din funcția de minsitru al Culturii.

UDMR se delimitează de Demeter András István

Mesajul său nu i-a impresionat pe colegii din UDMR care s-au delimitat de el și i-au cerit demisia de urgență.

Purtătorul de cuvânt al Uniunii și liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a reacționat dur printr-o postare pe Facebook. Acesta a transmis un semnal clar că partidul nu va tolera astfel de derapaje:

„UDMR se delimitează categoric atât de limbajul vulgar, cât și de conținutul acestor afirmații. Ele sunt total incompatibile cu responsabilitatea unei funcții publice și distrug încrederea cetățenilor în instituțiile statului.

Conform liderului politic, respectul față de cetățeni, democrația și parcursul euroatlantic al României sunt valori nenegociabile pentru UDMR. În acest context tensionat, „demisia ministrului este singurul gest firesc și responsabil”, a subliniat Botond.

La rândul său, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a cerut demisia lui Demeter András István din funcţia de ministru al Culturii și i-a solicitat să îşi ceară scuze tuturor celor pe care i-a jignit prin declaraţiile sale, inclusiv membrilor comunităţii maghiare.

"Declaraţiile din această înregistrare sunt inacceptabile. În comunitatea noastră politică nu există loc pentru un limbaj vulgar şi grosolan sau pentru glume iresponsabile, legate de interese ruseşti. Identitatea maghiară nu poate fi invocată pentru a justifica afirmaţii inacceptabile", a scris Kelemen Hunor, pe Facebook.

Oficialul a ținut să precizeze faptul că în această situaţie, există o singură cale corectă: demisia ministrului.

"I-am cerut lui Demeter András István să demisioneze din funcţia de ministru al Culturii. De asemenea, îi solicit să îşi ceară scuze tuturor celor pe care i-a jignit prin declaraţiile sale, inclusiv membrilor comunităţii noastre", a mai spus președintele UDMR.