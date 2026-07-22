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SUA continuă ofensiva: a 11-a noapte consecutivă de atacuri asupra Iranului pentru protejarea Strâmtorii Ormuz
SUA - Iran
Publicat22 iul. 2026, 07:37
SursăRealitatea.net
Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat marți că a efectuat a 11-a noapte consecutivă de lovituri aeriene vizând infrastructura militară a Iranului, pe fondul reizbucnirii tensiunilor și al amenințărilor la adresa navigației comerciale.
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