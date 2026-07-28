Piedone, mesaj devastator pentru Bolojan: „Cu asemenea reforme fără cap, nu repari statul. Distrugi o națiune întreagă!”

Publicat 28 iul. 2026, 20:03 Sursă Realitatea.net

Cristian Popescu Piedone, președintele Partidului Naționalist Reformarea României, lansează un mesaj dur către premierul demis Ilie Bolojan, în plin val de proteste ale medicilor și personalului sanitar. Piedone acuză că „Legea salarizării, în forma actuală, este un atac direct asupra sănătății României și asupra siguranței fiecărui român!”.

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