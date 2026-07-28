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Accident pe DN 65, în județul Argeș. Un șofer a ajuns la spital după ce s-a izbit cu mașina de un cap de pod

Accident Argeș

Accident Argeș

Realitatea de Arges
Scris deRealitatea de Arges
Publicat28 iul. 2026, 12:03
SursăRealitatea.Net

Un șofer a fost rănit marți în urma unui accident produs pe DN 65, în comuna Albota din județul Argeș, după ce a pierdut controlul volanului, iar autoturismul a părăsit carosabilul și s-a izbit de un cap de pod. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Un accident rutier s-a produs marți, pe Drumul Național 65, în comuna Albota, județul Argeș. Potrivit primelor informații, autoturismul în care se afla a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent de un cap de pod.

În accident a fost implicat un singur autovehicul. Din motive care urmează să fie stabilite de polițiști, șoferul a pierdut controlul direcției de mers, iar mașina a părăsit partea carosabilă.

La fața locului au intervenit pompierii cu o autospecială și un echipaj SMURD. Conducătorul auto a primit îngrijiri medicale la locul accidentului, după care a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

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