Accident pe DN 65, în județul Argeș. Un șofer a ajuns la spital după ce s-a izbit cu mașina de un cap de pod

Publicat 28 iul. 2026, 12:03 Sursă Realitatea.Net

Un șofer a fost rănit marți în urma unui accident produs pe DN 65, în comuna Albota din județul Argeș, după ce a pierdut controlul volanului, iar autoturismul a părăsit carosabilul și s-a izbit de un cap de pod. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

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