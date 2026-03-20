NATO își retrage temporar trupele din Irak din cauza războiului din Orientul Mijlociu: „Securitatea personalului este primordială”

NATO își ajustează prezența militară în Irak, pe fondul tensiunilor tot mai mari generate de războiul din Orientul Mijlociu. Potrivit Alianței, măsura este una temporară și are ca scop principal protejarea personalului aflat în misiune.

„Putem să confirmăm că ne ajustăm dispozitivul în cadrul Misiunii NATO în Irak (...). Securitatea personalului nostru este primordială”, a declarat purtătoarea de cuvânt a NATO, Allison Hart, fără a oferi detalii suplimentare din motive de securitate.

Surse din domeniul securității din Irak au precizat că este vorba despre o retragere temporară a efectivelor, în contextul riscurilor crescute din regiune.

Una dintre acestea a explicat că militarii „sunt îngrijoraţi din cauza situaţiei”, în timp ce o altă sursă a susținut că aproape întreaga misiune a fost retrasă, rămânând doar un contingent restrâns.

Misiunea NATO în Irak, care are rolul de a sprijini și consilia forțele irakiene în lupta împotriva terorismului, numără câteva sute de persoane și este desfășurată într-o bază militară din centrul Bagdadului, în apropierea ambasadei SUA — o zonă frecvent vizată de atacuri ale grupărilor pro-Iran.