Lovitură grea în instanță pentru ”Ghiță TV”. Despăgubiri uriașe pentru Oana Gheorghiu, după linșajul mediactic

Sursă: Realitatea PLUS

România TV, televiziunea controlată de fugarul Sebastian Ghiță, a primit o lovitură grea în instanță. Tribunalul București a obligat postul de televiziune să plătească despăgubiri uriașe, în valoare de 3 milioane de lei, 600.000 de euro, pentru linșajul mediatic la adresa asociației „Dăruiește Viață” și a fondatoarelor organizației, Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs.

Nu doar România TV este bună de plată în urma linșajului mediatic, ci și realizatorii TVVictor Ciutacu și Ioan Korpoș, care trebuie să plătească câte 500.000 de lei (100.000 de euro) cu titlu de daune morale către Asociația „Dăruiește Viață”.

De asemenea, fondatoarele ONG-ului, Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, trebuie să primească fiecare câte 250.000 de lei de la România TV, Victor Ciutacu, Janos Korpos și Liviu Alexa.

Decizia Tribunalului București pe scurt:

”Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive în ceea ce priveşte capetele 5,6 şi 7 de cerere invocată de pârâţii Victor Ciutacu si Janos Korpos.

Respinge capetele 5, 6 şi 7 de cerere formulate de reclamante in contradictoriu cu pârâţii Victor Ciutacu si Janos Korpos, ca fiind formulate împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă.

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive în ceea ce priveste capătul 7 de cerere invocată de pârâta SC RTV HD SRL.

Respinge capătul 7 de cerere formulat de reclamante în contradictoriu cu pârâta SC RTV HD SRL, ca fiind formulat împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Admite în parte cererea. Obligă pe pârâtul VICTOR CIUTACU, în solidar cu pârâta SC RTV HD SRL la plata către reclamanta ASOCIAŢIA DĂRUIEŞTE VIAŢA a sumei de 500.000 lei cu titlu de daune morale .

Obligă pe pârâtul VICTOR CIUTACU, în solidar cu pârâta SC RTV HD SRL la plata către reclamanta GHEORGHIU OANA CLARA a sumei de 250.000 lei cu titlu de daune morale .

Obligă pe pârâtul VICTOR CIUTACU, în solidar cu pârâta SC RTV HD SRL la plata către reclamanta USCATU CARMEN MIHAELA a sumei de 250.000 lei cu titlu de daune morale.

Obligă pe pârâtul Korpos Janos, în solidar cu pârâta SC RTV HD SRL la plata către reclamanta ASOCIAŢIA DĂRUIEŞTE VIATA a sumei de 500.000 de lei cu titlu de daune morale .

Obligă pe pârâtul Korpos Janos, în solidar cu pârâta SC RTV HD SRL la plata către reclamanta GHEORGHIU OANA CLARA a sumei de 250.000 de lei cu titlu de daune morale.

Obligă pe pârâtul Korpos Janos, în solidar cu pârâta SC RTV HD SRL la plata către reclamanta USCATU CARMEN MIHAELA a sumei de 250.000 de lei cu titlu de daune morale.

Obligă pe pârâtul Alexa Liviu Doru Alin la plata către reclamanta ASOCIAŢIA DĂRUIEŞTE VIATA a sumei de 500.000 de lei cu titlu de daune morale.

Obligă pe pârâtul Alexa Liviu Doru Alin la plata către reclamanta GHEORGHIU OANA CLARA a sumei de 250.000 de lei cu titlu de daune morale

Obligă pe pârâtul Alexa Liviu Doru Alin la plata către reclamanta USCATU CARMEN MIHAELA a sumei de 250.000 de lei cu titlu de daune morale

Obligă pe pârâta Pascal Iosefina la plata către reclamanta ASOCIAŢIA DĂRUIEŞTE VIATA a sumei de 50.000 de lei cu titlu de daune morale.

Obligă pe pârâta Pascal Iosefina la plata către reclamanta GHEORGHIU OANA CLARA a sumei de 25.000 de lei cu titlu de daune morale

Obligă pe pârâta Pascal Iosefina la plata către reclamanta USCATU CARMEN MIHAELA a sumei de 25.000 de lei cu titlu de daune morale.

Obligă pe parata SC RTV HD SRL la redarea dispozitivului hotărârii pronunţate in cadrul emisiunii „Punctul culminant".

Respinge cererea pentru rest, ca neîntemeiată.

Obligă pârâtii, în solidar, la plata către reclamanta ASOCIAŢIA DĂRUIEŞTE VIATA a sumei de 9385 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, din care suma de 460 lei taxă judiciară de timbru si suma de 8925 lei onorariu avocat.

Obligă pârâtii, în solidar, la plata către reclamanta GHEORGHIU OANA CLARA a sumei de 1650 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, din care suma de 460 lei taxă judiciară de timbru si suma de 1190 lei onorariu avocat.

Obligă pârâtii, în solidar, la plata către reclamanta USCATU CARMEN MIHAELA a sumei de 1650 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, din care suma de 460 lei taxă judiciară de timbru si suma de 1190 lei onorariu avocat.

Cu apel in termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucuresti. Pronuntată prin punerea solutiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi. 30.04.2026”, se arată în decizia instanței.