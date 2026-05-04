Emmanuel Macron cere redeschiderea Strâmtoarea Ormuz și critică planul lui Donald Trump: „Cadrul este neclar”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a făcut apel la o redeschidere coordonată a Strâmtorii Ormuz de către Iran și Statele Unite, într-un moment în care tensiunile din regiune rămân ridicate. Declarațiile au fost făcute la sosirea sa în Armenia, unde participă la summitul Comunității Politice Europene.

Liderul de la Paris și-a exprimat rezervele față de operațiunea „Project Freedom”, anunțată de Donald Trump pentru deblocarea traficului maritim în Golful Persic. Macron consideră că inițiativa nu are un cadru suficient de clar.

Planul Washingtonului prevede, începând de luni, o intervenție pentru a facilita ieșirea navelor blocate de aproximativ două luni în regiune. Totuși, reacția Teheranului a fost una fermă, un comandant militar iranian avertizând că forțele americane vor fi atacate dacă se apropie de Strâmtoarea Ormuz.

Emmanuel Macron a amintit și de inițiativa lansată împreună cu premierul britanic Keir Starmer, care vizează securizarea navigației în zonă. El a precizat însă că acest plan nu va fi pus în aplicare atât timp cât conflictul dintre SUA și Iran continuă.

„Dacă Statele Unite sunt pregătite să redeschidă (Strâmtoarea) Ormuz, este foarte bine. Asta cerem încă de la început. Însă noi nu vom participa la nicio operațiune în forță, într-un cadru care mi se pare că nu este clar”, a declarat președintele francez.

În același context, Macron a subliniat importanța respectării armistițiului din Liban, în urma unor noi atacuri care au avut loc în sudul țării „Vreau să reiterez aici că este esențial ca armistițiul să fie respectat în Liban”, a afirmat acesta.