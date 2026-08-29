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Actualitate· 1 min citire
Un bărbat din Buzoieşti a fost găsit decedat în piscina din curtea locuinţei fratelui său
Deces în Argeș
Publicat29 aug. 2026, 18:19
Sursărealitatea.net
Poliţiştii din oraşul Costeşti au declanşat o anchetă după ce un bărbat de 42 de ani a fost găsit decedat, sâmbătă, în piscina din curtea locuinţei fratelui său din comuna Buzoieşti.
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