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Un bărbat din Buzoieşti a fost găsit decedat în piscina din curtea locuinţei fratelui său

Deces în Argeș

Deces în Argeș

Scris deStoica Marian
Publicat29 aug. 2026, 18:19
Sursărealitatea.net

Poliţiştii din oraşul Costeşti au declanşat o anchetă după ce un bărbat de 42 de ani a fost găsit decedat, sâmbătă, în piscina din curtea locuinţei fratelui său din comuna Buzoieşti.

La faţa locului au intervenit poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Buzoeşti, precum şi un echipaj medical, din păcate fiind constatat decesul bărbatului.

Cercetările au fost preluate de poliţiştii de investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Oraşului Costeşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Costeşti.

Din primele verificări a rezultat faptul că un bărbat de 42 de ani, din Buzoieşti, în timp ce se afla la domiciliul fratelui său, din aceeaşi comună, a fost găsit inconştient, de către rudele sale, în piscina din curtea locuinţei.

Polițiștii au precizat că în cauză urmează să fie deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanţele în care a s-a produs evenimentul.

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