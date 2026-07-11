Prețurile alimentelor explodează. Agricultorii aruncă marfa, iar românii cumpără tot mai puțin

Tensiunile din coaliția de guvernare se mută acum în jurul prețurilor la alimentele de bază. PSD și UDMR cer ca plafonarea adaosului comercial să fie menținută și avertizează că renunțarea la această măsură ar putea aduce un nou val de scumpiri. De cealaltă parte, Ilie Bolojan susține că piața trebuie să funcționeze fără intervenții și că plafonarea nu poate deveni o soluție permanentă, conform Realitatea PLUS.
Miza este una uriașă, pentru că orice hotărâre luată în această perioadă va avea un impact direct asupra producției și asupra bugetelor a milioane de români. Oamenii spun deja că prețurile au crescut puternic, iar mulți dintre ei au ajuns să cumpere mai puțin și să renunțe la produsele pe care înainte și le permiteau.
Românii cumpără tot mai puțin din cauza prețurilor
În piețe, oamenii spun că încearcă să aleagă produse românești și alimente de calitate, însă prețurile îi obligă să fie tot mai atenți la fiecare cumpărătură. Mulți recunosc că scumpirile se simt de mai bine de un an și că singura soluție rămasă este să reducă din cantități.
„Prefer produsele românești și, în special, îmi doresc să fie din surse controlate, apropo de pesticide și alte îngrășăminte.”
Un alt cumpărător a explicat că a fost nevoit să reducă drastic cantitatea cumpărată, tocmai pentru că banii nu mai ajung ca înainte.
„În mod normal luam patru pepeni, acum am luat unul singur. După cum bine se vede, unul mic, verde, și unul mare, galben. Asta este inflația.”
Cărucioarele rămân tot mai goale, deși oamenii plătesc mai mult
Românii spun că diferența față de anii trecuți se vede imediat în cărucioarele de cumpărături. Cu aceiași bani, oamenii reușesc să cumpere mult mai puține produse, iar unii încearcă să negocieze direct cu vânzătorii sau să primească câteva legume în plus.
„Unele sunt cu 8 lei, altele cu 10. Mai lasă și de la ei, mai fac un rabat din partea vânzătorului, mai dă un castravete, un ardei în plus, doi.”
Nemulțumirea oamenilor se îndreaptă și spre politicieni, unii cumpărători acuzându-i că nu se preocupă de problemele cu care se confruntă populația.
„Au plecat în vacanță fără să le pese de țară și popor. Dacă țara merge în virtutea inerției cu ei, să meargă și fără ei.”
Familiile fac economii, dar nu mai au de unde să reducă
Banii sunt tot mai puțini, iar bugetul s-a înjumătățit pentru mai multe familii. Cheltuielile au crescut considerabil, iar românii strâng cureaua pentru a putea trăi de la o lună la alta. Oamenii spun însă că există o limită până la care pot face economie, mai ales atunci când trebuie să cumpere mâncare pentru copii și nepoți sau când se confruntă cu probleme de sănătate.
Producătorii spun că sunt tot mai aproape de faliment
Problemele nu se opresc la cumpărători. Producătorii ajung să își arunce la gunoi toată munca și spun că sunt tot mai aproape de faliment. Aceștia cer reguli clare, o etichetare corectă și mai mult sprijin, astfel încât oamenii să poată face diferența între produse și să aleagă în cunoștință de cauză.
„Nu fac nimic cei care ar trebui să ne ajute, să impună anumite reguli, în special de etichetare, să informeze sau să lase omul să aleagă.”
Un producător a explicat că întreaga producție de cătină este transformată în suc, însă piața pentru acest produs trebuie construită de la zero, iar cumpărătorii trebuie să înțeleagă ce înseamnă un suc natural.
Costurile de producție au crescut, dar prețurile au rămas la fel
Alți producători spun că se ocupă de plante încă din momentul în care pun semințele și până când produsele ajung gata de vânzare. Accesul în supermarketuri este însă foarte greu, iar investițiile au crescut puternic față de anul trecut.
„Le produc de la sămânță până ajung în acest stadiu. La supermarket foarte greu, nu se poate ajunge oricum.”
„Cam cu 30-40% am investit mai mult ca anul trecut, să nu spun mai mult.”
Pe lângă costurile mai mari, seceta și temperaturile ridicate au afectat culturile. Plantele s-au ofilit, iar o parte dintre roșii s-au uscat, însă producătorii spun că nu au crescut prețurile, deși puterea de cumpărare a românilor este mult mai mică.
Pepenii rămân nevânduți și ajung să fie aruncați
Producătorii de pepeni spun că prețurile sunt aproape aceleași de trei ani, însă cumpărătorii sunt tot mai puțini. Atunci când marfa nu se vinde la timp, pepenii se strică, crapă și nu mai pot fi comercializați.
„De 3 ani sunt cam acelați preț. Ajungeți să aruncați pepenii? Da sunt situații în care nu se vând, se solarizează, crapă și nu se vinde, nu sunt cumpărători.”