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Actualitate· 1 min citire
Escrocherie de zeci de mii de lei: elevi și profesori păcăliți cu o cazare inexistentă
Poliție
Un grup format din 44 de elevi și 4 profesori din județul Botoșani a trecut printr-o experiență neașteptată după ce a ajuns într-o tabără organizată în județul Maramureș. În locul pensiunii rezervate online, aceștia au descoperit la fața locului o clădire neterminată, aflată în plin șantier.
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