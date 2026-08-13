Scandal uriaș în jurul lui Trump! Companiile plătesc până la 100.000 $ ca să-i vadă primele mesajele

Donald Trump a fost dat în judecată în Statele Unite din cauza unui nou serviciu lansat de compania care deține platforma Truth Social. Serviciul le oferă unor clienți acces anticipat la postările lui Trump, contra unor sume care pot ajunge la 100.000 de dolari pe lună.
Procesul a fost intentat de The Intercept Media și Freedom of the Press Foundation, care susțin că sistemul creează un avantaj nejustificat pentru cei dispuși să plătească pentru a primi mai repede informațiile publicate de președintele american.
Serviciul, denumit „Truth API”, a fost lansat la începutul lunii august și este destinat în special companiilor care au nevoie de acces rapid la informații ce pot influența piețele financiare.
Abonamentele pot ajunge la 100.000 de dolari pe lună, iar clienții primesc postările anumitor conturi importante într-un timp mai scurt decât publicul larg.
Problema este cu atât mai sensibilă în cazul lui Trump, deoarece președintele american folosește frecvent Truth Social pentru anunțuri privind politica SUA, tarife, măsuri economice sau alte decizii care pot avea efecte asupra piețelor.
Reclamanții susțin că nu este normal ca informații importante de interes public să fie oferite mai întâi celor care își permit să plătească. În opinia lor, mecanismul ridică probleme legate de accesul egal la informații și de Constituția Statelor Unite.
Compania lui Trump apără însă serviciul și susține că este vorba despre un produs comercial de furnizare rapidă a datelor, similar unor servicii existente în industria financiară. TMTG consideră acuzațiile formulate în proces nefondate și vorbește despre o încercare de a bloca activitatea companiei.
Potrivit informațiilor publicate despre serviciu, mai mult de 10 clienți s-ar fi înscris deja, printre aceștia aflându-se companii interesate de tranzacționare de mare viteză, organizații media și firme din domeniul inteligenței artificiale.
Procesul urmărește blocarea practicii prin care anumite persoane sau companii primesc în avans postările lui Trump, în special atunci când acestea conțin informații oficiale sau pot avea un impact important asupra opiniei publice și piețelor financiare.
Cazul deschide astfel o dispută neobișnuită în jurul relației dintre funcția prezidențială, rețelele sociale și interesele comerciale ale companiei controlate de familia Trump.