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Bilanțul infecțiilor cu virusul West Nile urcă la 10 cazuri în acest sezon. Anunțul INSP
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Numărul cazurilor de infectare cu virusul West Nile înregistrate în acest sezon a ajuns la 10, dintre care șapte au fost confirmate, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP). De asemenea, până în prezent, au fost raportate două decese asociate infecției.
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