Imagini șocante cu dezastrul produs de viitură, în județul Argeș: mașini luate de ape, bușteni și bolovani cărați pe șosea GALERIE FOTO

Publicat 13 aug. 2026, 10:19 Sursă Realitatea.Net

O viitură puternică a inundat curțile locuitorilor din Dâmbovicioara, județul Argeș! Inundația a adus pe șosele numeroși bușteni și bolovani, iar autoritățile locale au fost nevoite să intervină pentru a curăța zonele afectate. Mai multe autoturisme au fost luate de șuvoaie. Meteorologii avertizează că urmează o nouă perioadă cu ploi torențiale, vijelii și grindină. Vizate sunt în special zonele montane, unde ploile puternice de scurtă durată pot duce la acumulări importante de apă.

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