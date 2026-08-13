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Imagini șocante cu dezastrul produs de viitură, în județul Argeș: mașini luate de ape, bușteni și bolovani cărați pe șosea GALERIE FOTO

Viitură Argeș/ Foto: Facebook Meteoplus

Viitură Argeș/ Foto: Facebook Meteoplus

Realitatea de Arges
Scris deRealitatea de Arges
Publicat13 aug. 2026, 10:19
SursăRealitatea.Net

O viitură puternică a inundat curțile locuitorilor din Dâmbovicioara, județul Argeș! Inundația a adus pe șosele numeroși bușteni și bolovani, iar autoritățile locale au fost nevoite să intervină pentru a curăța zonele afectate. Mai multe autoturisme au fost luate de șuvoaie. Meteorologii avertizează că urmează o nouă perioadă cu ploi torențiale, vijelii și grindină. Vizate sunt în special zonele montane, unde ploile puternice de scurtă durată pot duce la acumulări importante de apă.

Imaginile surprinse în Dâmbovicioara, județul Argeș, arată urmările viiturii produse în urma ploilor abundente de miercuri. În zonă au fost înregistrate cantități de peste 50 de litri de apă pe metru pătrat, iar șuvoaiele au transportat aluviuni și resturi, afectând drumurile și gospodăriile și dând peste cap traficul rutier, după ce mai multe mașini au fost luate de ape.

Intervenție Argeș / Facebook Meteoplus

Intervenție Argeș / Facebook Meteoplus

Apa a inundat porțiuni din localitate, iar intervenția utilajelor a fost necesară pentru îndepărtarea materialului adus de viitură. Imaginile surprind amploarea fenomenului și forța apei care a traversat zona.

Intervenție Argeș / Facebook Meteoplus

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