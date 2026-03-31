Doi elevi români au fost călcați de tramvai în Praga: minorii se aflau în excursie cu școala

Un incident dramatic petrecut în Praga a transformat o excursie școlară într-o experiență tragică pentru un grup de elevi români. Doi adolescenți din Petroșani au fost implicați într-un accident grav, după ce au fost loviți de un tramvai într-o zonă turistică intens circulată.

Elevii, ambii în clasa a IX-a la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Petroșani, se aflau în capitala Cehiei alături de colegi și profesori. Potrivit informațiilor preliminare transmise de un site cunoscut de știri, cei doi s-ar fi oprit pentru a face fotografii, fără să observe apropierea tramvaiului.

Mecanicul nu a reușit să frâneze la timp, iar impactul a fost violent. Echipajele de urgență au intervenit rapid la fața locului, acordând primul ajutor victimelor și transportându-le de urgență la spital.

Un elev, în stare critică la terapie intensivă

În urma accidentului, unul dintre adolescenți a suferit răni extrem de grave, inclusiv o fractură de femur, fiind internat la secția de terapie intensivă. Medicii au decis inducerea comei pentru a-i stabiliza starea și a-i oferi cele mai bune șanse de recuperare.

Celălalt elev rănit este în afara pericolului major, dar a rămas sub supraveghere medicală pentru tratament și investigații suplimentare.

Părinții, alături de copii în momentele dificile

Familia elevului aflat în stare gravă a plecat de urgență în Praga pentru a fi alături de acesta. Medicii estimează că adolescentul va rămâne internat mai multe zile, în funcție de evoluția stării sale.

În urma incidentului, Inspectoratul Școlar Județean a deschis o anchetă pentru a analiza circumstanțele producerii accidentului și modul în care a fost organizată deplasarea. Primele date indică faptul că nu există, deocamdată, suspiciuni privind încălcarea regulilor de către cadrele didactice.

Între timp, restul elevilor au continuat programul excursiei, cu acordul părinților, urmând să ajungă și în alte destinații planificate.

Cazul este în continuare monitorizat de autorități, iar starea elevului aflat în comă rămâne critică.