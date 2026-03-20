Atenție la noi tentative de fraudă. False convocări cu presupuse infracțiuni circulă în numele Poliției
Ministerul Afacerilor Interne a lansat un avertisment privind apariția unor noi tentative de fraudă care folosesc identitatea instituțiilor de aplicare a legii, atât din România, cât și din străinătate.
Escrocii trimit e-mailuri și mesaje false care invocă presupuse infracțiuni și solicită un răspuns rapid, amenințând destinatarii cu sancțiuni drastice dacă nu reacționează imediat.
Atacatorii cibernetici folosesc aceste mesaje pentru a determina oamenii să acceseze link-uri periculoase sau să furnizeze date personale. Ministerul atrage atenția asupra faptului că aceste e-mailuri nu provin din surse oficiale și recomandă prudență maximă: nu accesați link-urile primite, nu furnizați date personale, blocați și raportați adresele suspecte.
Cum arată tentativele de fraudă
În exemplul postat de Ministerul Afacerilor Interne, avem de a face cu o falsă convocare cu antetul Poliției Române. Stilul mesajului diferă clar de cel oficial, iar greșelile gramaticale sunt evidente încă din prima propoziție: „Sunt domnule Vlad Nistor, comisar șef de Poliție de Investigații Criminale si infracțiuni penală”. Escrocii susțin în mesaj că destinatarul ar fi accesat site-uri interzise și îl acuză de infracțiuni grave. Scopul lor este să provoace panică, astfel încât persoana să reacționeze rapid și să încerce să își dovedească nevinovăția, oferindu-le astfel informații sau acces la date personale.
Măsuri de protecție
Ministerul recomandă următoarele măsuri pentru protecție:
Nu accesați link-urile primite în astfel de mesaje.
Nu furnizați date personale sub nicio formă.
Blocați și raportați adresele suspecte.
Dacă ați interacționat deja cu un astfel de mesaj, este esențial să:
Verificați și securizați dispozitivul folosit.
Schimbați parolele conturilor importante.
Protejați-vă conturile bancare și financiare.
Sesizați poliția, fie online, fie la cea mai apropiată unitate de poliție.
O secundă în plus de atenție poate face diferența și vă ajută să rămâneți în siguranță în fața tentativelor de fraudă cibernetică.
