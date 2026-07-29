Advertising
Actualitate· 1 min citire
Trafic oprit pe Autostrada A1, spre Pitești, după un accident între două mașini și un camion: sunt doi răniți
Accident A1/ Foto: Facebook
Publicat29 iul. 2026, 12:00
Actualizat29 iul. 2026, 12:02
SursăRealitatea.Net
Circulația este complet oprită, miercuri, pe Autostrada A1, pe sensul București-Pitești, în zona localității Bolintin-Deal, județul Giurgiu, după un accident în care au fost implicate două autoturisme și un autocamion. În umra impactului, două persoane au fost rănite și primesc îngrijiri medicale.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 14:38De ce a ales PSD reducerea accizei și nu plafonarea prețului la pompă. Răspunsul inițiatorului proiectului
- 13:56Ce analize gratuite pot face românii neasigurați în 2026. Lista serviciilor decontate de CNAS și condițiile necesare
- 13:30Alertă cu bombă la terminalul de pasageri din Portul Constanța. Apelurile ar fi fost date din Ucraina și Polonia
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News