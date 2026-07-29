Actualitate· 1 min citire

Trafic oprit pe Autostrada A1, spre Pitești, după un accident între două mașini și un camion: sunt doi răniți

Accident A1/ Foto: Facebook

Accident A1/ Foto: Facebook

Realitatea de Arges
Scris deRealitatea de Arges
Publicat29 iul. 2026, 12:00
Actualizat29 iul. 2026, 12:02
SursăRealitatea.Net

Circulația este complet oprită, miercuri, pe Autostrada A1, pe sensul București-Pitești, în zona localității Bolintin-Deal, județul Giurgiu, după un accident în care au fost implicate două autoturisme și un autocamion. În umra impactului, două persoane au fost rănite și primesc îngrijiri medicale.

Traficul rutier este blocat pe Autostrada A1, la kilometrul 23, pe sensul de mers București-Pitești, în urma unui accident produs în zona localității Bolintin-Deal, județul Giurgiu.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, în coliziune au fost implicate două autoturisme și un autocamion.

În urma impactului, două persoane au fost rănite și au nevoie de îngrijiri medicale. Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații privind gravitatea leziunilor suferite de victime.

Polițiștii desfășoară cercetări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs accidentul, iar traficul va fi reluat după finalizarea intervenției și eliberarea carosabilului.

Conform estimărilor Centrului INFOTRAFIC, circulația pe sensul București – Pitești ar urma să fie reluată în jurul orei 12:30.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

accident a1raniti accident a1accident camion

Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe