Alertă cu bombă la terminalul de pasageri din Portul Constanța. Apelurile ar fi fost date din Ucraina și Polonia

Alertă cu bombă, miercuri dimineață, în Portul Constanța. Prefectul judeţului Constanţa, Adrian Picoiu, a afirmat că alarma cu bombă a fost primită la Autoritatea Navală Română. Apelurile ar fi fost date de pe numere din Ucraina și Polonia, conform ministrului interimar al Apărării.
UPDATE - "La ora 11.26 a fost înregistrat un apel 112, prin care un angajat ANR informează, ca pe reţeaua telefonică a instituţie a recepţionat un mesaj audio înregistrat, în limba română, privind existenţa unor bombe în zona Terminalului Pasageri din Portul Constanţa. Structurile cu atribuţii în domeniu desfăşoară verificări şi monitorizează situaţia. Nu sunt dispuse măsuri de evacuare în Port. Am rugămintea la calm şi transmit populaţiei că nu sunt elemente de îngrijorare şi să aibă încredere în instituţiile statului", a declarat prefectul Constanţei.
Ulterior, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a oferit detalii despre situația din Constanța. Oficialul a precizat că ar fi vorba despre două apeluri de pe numere din Ucraina și Polonia.
"A fost semnalizată o alertă cu bombă de pe două numere de telefon din afara României. Un număr de telefon cu prefix de Ucraina și număr de telefon cu prefix de Polonia. Se fac investigații cu privire la aceste numere de telefon. E o procedură standard care se derulează în astfel de situații. A fost transmis prin aceste telefoane un mesaj audio în limba română, pe care specialiștii noștri îl apreciază că este compus cu inteligență artificială, generat cu inteligența artificială”, a declarat Radu Miruță miercuri la un post TV.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Apelul a fost primit în jurul orei 11:30. Potrivit surselor citate, reprezentanții Autorității Navale Române și cei ai Căpităniei Portului Constanța au fost informați, printr-un mesaj vocal cu voce robotică primit pe telefoanele instituțiilor, că în Portul Constanța, inclusiv în zona danei de pasageri, ar fi fost amplasate mai multe dispozitive explozive.
În aceste momente, accesul în Portul Constanța, prin Poarta 1, este restricționat, iar zona este împânzită de echipaje de poliție. Persoanele aflate în perimetru, inclusiv angajații, au fost evacuate preventiv.
La ora transmiterii acesti știri, intervenția este în plină desfășurare, iar echipele specializate efectuează verificări pentru a stabili dacă amenințarea este reală.