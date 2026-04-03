Alexandra Păcuraru depune plângere penală împotriva lui Gigi Becali: „Aceste abuzuri, jigniri, umilințe, intimidări și amenințări trebuie să înceteze”

Vicepreședintele AUR pentru regiunea Dobrogea Alexandra Păcuraru a ajuns la Tribunalul București pentru a depune toate dovezile despre care a vorbit public în ultima perioadă în fața instanței. Realitatea PLUS l-a contactat pe Gigi Becali pentru un punct de vedere, dar acesta nu a răspuns până la apariția acestei știri.

Alexandra Păcuraru a precizat că plângerea depusă astăzi este doar a doua și că săptămâna viitoare vor urma și altele.

În declarațiile făcute la intrarea în tribunal, aceasta l-a acuzat dur pe Gigi Becali, despre care a spus că profită de imunitatea parlamentară pentru a nu răspunde în fața legii pentru toate ilegalitățile comise.

Alexandra Păcuraru a depus a doua plângere împotriva lui Gigi Becali

„Am venit să depun la dosar, aici, la Tribunalul București, toate dovezile despre care am vorbit public. Eu sunt omul faptelor, iar aceste abuzuri, jigniri, umilințe, intimidări și amenințări ale lui Gigi Becali, alias Iuda Becali, trebuie să înceteze.

Dacă nu este nimeni care să-i pună capăt acestui individ, astfel încât să nu mai intimideze, voi reuși eu. Voi depune toate dovezile, le vedeți aici, astăzi, la Tribunalul București. Este doar a doua plângere. Vor urma și săptămâna viitoare.

Acest individ, cu două clase, încă se bucură de imunitate parlamentară, ca să nu dea socoteală în fața instanței pentru toate faptele pe care le-a făcut.

Este un om corupt, care ar trebui să rămână mâine fără imunitate parlamentară, să fie judecat pentru faptele sale, iar toată averea făcută din banii românilor să fie întoarsă către poporul român. Cu mine nu se mai joacă și, așa cum scrie el în toate mesajele SB, îi spun și eu, special pentru Iuda Becali: toate faptele pe masă.

Acest om ori are probleme psihice, ori este capabil să vină în fața tribunalului, să se supună detectorului de minciuni, pentru ca toți românii să vadă cine este acest individ care amenință, la ceas târziu, la miezul nopții, și intimidează persoane care îl incomodează. Acesta este doar începutul.

Eu lucrez cu materialul clientului. Sunt dovezile pe care le atașez astăzi, aici, la Tribunalul București, la dosarul domnului Gigi Becali, domnului Iuda Becali, care nu a făcut altceva decât să aducă un deserviciu Parlamentului, clubului Steaua și, în general, a distrus tot ce a atins”, a declarat Păcuraru.