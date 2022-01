Președintele organizației PNL Curtea de Argeș, Cristian Mitrofan, a demisionat din funcția de lider al filialei municipale.

Cristian Mitrofan va rămâne în continuare în PNL.

Care sunt motivele pentru care a luat această decizie, conform declarațiilor sale:

„Astăzi mi-am depus demisia din funcția de Președinte al organizației PNL Curtea de Argeș. Am decis sa fac acest pas în spate ca să am mai mult timp pentru rezolvarea problemelor personale și pentru a da un restart organizației locale. Am obținut cele mai bune rezultate din istoria organizației la alegerile europarlamentare și prezidențiale, iar la alegerile locale am fost candidatul liberal pentru postul de primar al municipiului Curtea de Argeș care a obținut mai multe voturi decât partidul. Mulțumesc echipei minunate fără de care nu aș fi reușit nimic și miilor de argeșeni care mi-au acordat încrederea. Vă respect și vă prețuiesc pe toți. Dar, întotdeauna este loc pentru mai bine și consider ca avem mulți oameni valoroși în partid și totodată așteptăm cu brațele deschise și mai mulți. Sper ca noua conducere a PNL Argeș să ia deciziile potrivite în perioada următoare , iar eu voi sprijini necondiționat noua echipă atât timp cât vor lucra în interesul și în sprijinul argeșenilor. Vă doresc tuturor tot binele din lume” Cristian Mitrofan

Sursa: Realitatea de Arges